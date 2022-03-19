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Üniversitede ABD’de Eğitim Fırsatları başlıklı seminer gerçekleştirildi

İHA

Üniversitede ABD’de Eğitim Fırsatları başlıklı seminer gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde ABD’de Eğitim Fırsatları başlıklı seminer gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu organizasyonunda düzenlenen “ABD’de Eğitim Fırsatları” başlıklı seminer, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu Ekonomik ve Kültürel İşler Müdürü Reaz K. Mehdi tarafından verilen seminerde öğrencilerimiz ABD’deki üniversiteler, eğitim sistemi, yüksek lisans ve burs imkanları konusunda bilgilendirildi.

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