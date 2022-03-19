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Kilis’te, “3’uncu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” gerçekleştirildi.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin ilki 1315 Mart 2019 tarihleri arasında, Gümüşhane Üniversitesi ortaklığı ile Mersin'de; ikincisi, 79 Kasım 2019 tarihleri arasında, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenmişti. Kongre’nin üçüncüsü, Gümüşhane Üniversitesi iş birliğiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sosyal bilimlerin ilgi alanına giren çeşitli problemleri tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri sunmak adına düzenlenen ve açılış programı Alaeddin Yavaşca ve Sezai Karakoç anısına düzenlenen konferans ve panelle 17 Mart'ta gerçekleştirilen Kongre’nin ilk günkü oturumlarında Edebiyat, İslami İlimler, Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji başlıklarında toplam 18 sunum gerçekleştirildi. İkinci günkü oturumlarda ise İletişim ve Finans, Siyaset Bilimi ve Yönetim, İslami İlimler, Eğitim Bilimleri ve Edebiyat, Dil, Coğrafya ve Sanat başlıklarında toplam 25 sunum yer aldı.

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