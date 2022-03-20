Elbeylispor: 1 Nizipspor: 1

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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Nizipspor ile 11 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Nizipspor’un golü 40 dakikada Hasan Şahin’den geldi. 44 dakikada Elbeylispor’dan Oktay Yiğit’in attığı gol ile karşılaşmanın ilk yarısı berabere bitti. İkinci yarıla baskılı başlayan Elbeylispor girdiği sayısı gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Karşılaşma 11 sona erdi.

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