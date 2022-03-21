Kilis'te PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

Kilis'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda PKK/PYG'li bir teröristi yakaladı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemde PKKKCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren bir şahsın ve bir süredir Kilis'te ikamet ettiği tespit edildi. Adıyaman ili nüfusuna kayıtlı olan ve PKKKCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dolayı aranan A.İ isimli terör örgüt üyesi Atatürk Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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