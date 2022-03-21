Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı araştırmayla adresini saptadığı A.İ.'yi operasyonla yakaladı. A.İ., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-21 17:20:11
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