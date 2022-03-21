Vali Soytürk: "Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulduk" Kilis’te “Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi” konulu panel düzenlendi

Kilis’te İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle “Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi” konulu panel düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, "Göbeklitepe gibi bizde de Oylum Höyük var. Orada yapılan kazılarda 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulduk. 9 bin yıllık başka mataralarımız da var" dedi.

"Kilis Gastronomi Profesyonelleri" adlı program kapsamında kente gelen Gastronomi Turizmi Geliştirme ve Uygulama Uzmanı Ferah Güneri Bircan, Ağırlama ve Konaklama Yönetim ve Yatırım Danışmanı Osman Rıfat Serim, ŞefYazarTV Programcısıİşletmeci Yunus Emre Akkor, ŞefYazarTV ProgramcısıGastronomi Okulu, iş adamı Eyüp Kemal Sevinç Özer, Turizm Projeleri Geliştirme Uzmanı Kazım Gürkan, Gastronomi Yazarı ve İletişim Uzmanı Zeynep Kakınç, AkademisyenGastronomi Projeleri Yazarı Sultan Kübra Yüzüncüyıl, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı Nilhan Aras ile beraberindekiler Kilis’e geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya gelen heyet, kentte bir gezi düzenledikten sonra 7 Aralık Üniversitesi'nde "Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi” konulu panele katıldı.

Vali Soytürk yaptığı konuşmada, Kilis’te göreve başlayalı 3.5 yıl olduğunu ifade ederek, “İlk göreve başladığımda Kilis zeytinyağıyla ilgili neler yapabiliriz diye bir araştırma içerisine girdik. İşin uzmanlarından destek alarak çalışmalara başladık. Meyvesini de alıyoruz. Yüzde 30 oranında soğuk sıkım yapan sayısı arttı, kurallara uyanların sayısı arttı. 3 yıldır şehir olarak hep beraber çalışıyoruz. Yeni bir haber aldık. Zeytinyağı yarışmasında Dubai’de bir firmamız altın madalya aldı. Bu şunu gösteriyor, bizim müthiş bir potansiyelimiz var. Göbeklitepe gibi bizde de Oylum Höyük var. Orada yapılan kazılarda 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulduk. 9 bin yıllık başka mataralarımız da var. Belki kat kat aşağıya inildiği zaman daha farklı noktalara gelecek, bununla da ilgili çalışmalarımız var. Bakanlık yıllık çalışma planına koydu. Oylum Höyük'ün daha tanınır hale gelmesi için çalışmalarımız var” dedi.

Panele ayrıca 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile öğrenciler de katıldı.

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