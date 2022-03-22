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Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)- Yeniden

DHA

Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)- Yeniden


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis memuru Hasan Solak, tartıştığı hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla ateş açarak öldürüp, eşinin arkadaşını da yaralayarak kaçtı.
Olay, sabah saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, hemşire eşi Fatma Solak ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada polis memuru Hasan Solak, üzerindeki beylik tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Solak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan polis memuru Hasan Solak ise kısa süre sonra meslektaşları tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Solak, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Polis memurunun yaraladığı eşinin arkadaşı hemşire S.Ç.'nin hastanedeki tedavisine ise devam ediliyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-22 12:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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