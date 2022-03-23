Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü. Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-23 09:46:23
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