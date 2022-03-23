Kilis’te tabanca ile mühimmat operasyonu

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Kilis'te, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meşetlik Mahallesi'nde M.N.Ş’ye ait ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, 3 tabanca, bunlara ait 5 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi, şüpheli M.N.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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