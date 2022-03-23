Azez´e YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırlan, Halep'in Azez bölgesine, öğleden sonra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgesinden havan saldırısı düzenledi. İlçe merkezindeki sokağa düşerek, infilak eden havan mermisi parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-23 18:37:03



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