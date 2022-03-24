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Op. Dr. Özgür Ağlamış: "Doğum sonrası estetiği için 6 ay beklemek şart" Op. Dr. Özgür Ağlamış: "Doğum sonrası estetiğiyle eski formunuza kavuşun"

İHA

Op. Dr. Özgür Ağlamış: "Doğum sonrası estetiği için 6 ay beklemek şart" Op. Dr. Özgür Ağlamış: "Doğum sonrası estetiğiyle eski formunuza kavuşun"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, gebelik ve doğum süreçlerinin kadın vücudunda deformasyonlara yol açtığını, ancak “doğum sonrası estetiği” ile anneyi eski görüntüsüne kavuşturmanın mümkün olduğunu söyledi.
Doğum sonrası estetiğine son yıllarda ilginin arttığını dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, ''Doğum sonrası estetiği son zamanların trend uygulaması. Amerika’da çok uzun yıllardır yapılıyor. Ülkemizde ise son 5 yıldır ilgi inanılmaz derecede artmış durumda. Çünkü artık insanlar daha bilinçli. Günümüzde internet aracılığıyla bilgiye daha kolay ulaşabilen kadınlar, böyle bir estetik alanının da olduğunu keşfetti. Önceleri birçok hanımefendi doğumdan sonraki şikayetlerinin çözümsüz olduğunu düşünüyor, yaşadıklarını gizliyor, utanıyor, bundan dolayı yetersiz kaldığını düşünüyor ve özgüven kayıpları yaşıyordu. Artık eski formlarına kavuşmalarının mümkün olduğunu biliyor ve doğum sonrası meydana gelen deformasyonları düzeltmek için cerrahların kapısını çalıyorlar' dedi.

Konforlu bir ameliyat
Estetik ameliyatlar için doğumdan sonra en az 6 ay beklemek gerektiğini belirten Op. Dr. Özgür Ağlamış, “Doğum sonrası estetiği, kısa süreli operasyonları kapsıyor. Hatta çoğu ameliyatta aynı gün taburcu olmak bile mümkün. Dolayısıyla annenin bebek bakımını da aksatmayan bir süreç” dedi. Dr. Ağlamış, doğum sonrası estetiğinin ardından süreç ile ilgili ise “Dikişler kendiliğinden eridiği için sonrasında yeniden hastaneye gitmeye gerek duyulmuyor. Sadece bir defa doktor kontrolü yapılması yeterli görülüyor. Genel olarak konforlu bir ameliyat'' şeklinde konuştu.

Özgüveni yerine getiriyor
Gebelik ve doğum süreçlerinin yol açtığı deformasyonun kadının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğine değinen Op. Dr. Özgür Ağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Doğumdan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler, ruhsal değişikliklere de yol açıyor. Çoğu kadın hastam ‘Kendimi yetersiz hissediyorum’, ‘Özgüvensiz hissediyorum’, ‘Eksik olduğumu düşünüyorum’ diyor. Dolayısıyla bu ameliyatlar sadece bozulan şekli düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların özgüvenini de yerine getiriyor.”

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