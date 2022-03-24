Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil alev aldı. Motor bölümünde çıkan yangında otomobili saran alevler, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-24 10:24:49
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