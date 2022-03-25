Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kilis-Hatay yolundaki Sabunsuyu bölgesinde, Kilis yönüne giden Halil Tekiner yönetimindeki 63 TH 340 plakalı TIR'ın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği ve TIR'ın her yerini saran yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangın sonrası TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-25 10:26:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.