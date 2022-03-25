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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Başkan Kıymaz’dan Kaplan’a ziyaret

İHA

Genel Başkan Kıymaz’dan Kaplan’a ziyaret

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz beraberindeki heyet, Güreş sporunda Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’ı ziyaret etti.
Ziyarette bölgenin ve ülkenin sportif başarıda ki durumunu da değerlendiren heyete, İl Müdürü Kaplan ‘Sporda kalıcı başarı için sistem değişikliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaplan, “GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve gazeteci meslektaşları ülkemizin, kentimizin ve GAP bölgesinin bütün sorunlarına duyarlı davranıyorlar. Müşterek arkadaşlıklarımız dostluklarımız var, daha öncede beni Yalova il müdürlüğü görevim sırasında Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taş ile birlikte ziyaret etmişlerdi. Devletimiz son yıllarda spor alanında önemli yatırımlar yaptı. Birçok yere devasa statlar, spor salonları yapıldı. Burada Kilis ilimizde de gerçekten çok güzel bir salonumuz var. Vatandaşlarımızı spora davet ediyoruz. Spor gençlerimizi disipline ediyor, sosyalleştiriyor. Uluslararası alanda da bu alt yapının başarı getirmesi için sistem değişimine ihtiyaç var. 2011 yılından beri devam eden tesisleşme son hızıyla devam ediyor. Ancak tesisleşme sporda uluslararası arenada madalyaya ve başarıya tam olarak yansımadı. Bunun nedeni yani en önemli nedeni şampiyon yetiştiren, başarıya endeksli çalışanı destekleyen bir antrenör sisteminin kurulamamasıdır. 81 il son derece modern tesislerle donatıldı. Bu tesisler en başta olimpik spor branşları olmak üzere inşa edildi, tesislerde bir çok spor dalında, beden eğitimi ve spor bölümü mezunu antrenörler istihdam edilmekte ve her yıl düzenli olarak antrenör istihdamı yapılmakta ve alınmaya da devam edilmesine rağmen beklenen başarılara ulaşılamıyor. Çünkü sistemimiz çalışıp üreten, milli takımlara sporcu veren başarılı antrenörlerin federasyon seçim sisteminden dolayı birçoğuna görev verilmiyor. Nedeni federasyon başkanlığı seçiminde kulübü başkanlığı kazanan adaya oy vermedi için bu sistemde başarılı antrenör maalesef cezalandırılıyor. Milli takımlarda bir tane sporcusu olmayan bir çok antrenöre sırf kazanan adaya oy vermesi, yönetimde, çeşitli kurullarda veya antrenörlerinin millî takımlarda görev verilmesi oy karşılığı isteklerde bulunuluyor. Diğer tarafta şampiyon yetiştirmek için gece gündüz çalışan antrenörün emeği çalınıyor ve çalışan antrenör çalışmaz oluyor.
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları alan ülkelerde şampiyon yetiştiren antrenörlere pirim ile birlikte millî takımlarda görev verilir. Kısaca sistem, çalışan üreten milli takımlara sporcu veren antrenörleri ödül ve primlerle onura ediliyor. Sistem başarıyı destekliyor, başarısız olanları başarılı olması için çalışmaya üretmeye şampiyon yetiştirmeye teşvik ediyor. Böyle bir sistem kurmadığımız sürece başarılı olma şansımız çok zor. Biz ne yapıp edip sistemimizi yenileyip başarıyı başarılıyı destekleyen bir sisteme dönmek zorundayız. Sporda çok madalya kazanan ülkeler incelendiğinde böyle bir sistemle çalıştıklarına şahit olursunuz. Basına da önemli görev düşüyor, sporda başarılı olan sporcuları takımları kamuoyuyla tanıtma ve tanıştırma görevi yürüyorsunuz'' dedi.
Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ’da ziyarette şunları söyledi:
''Metin Kaplan ülkemiz için bir değerdir, Türk bayrağını çeşitli ülkelerde Olimpiyatlarda göndere çekme başarısı göstermiştir. Atandıktan sonra Kilis ilimize gelip kendisine hayırlı olsun demek amacıyla geldik. Vaktinin müsait olduğu bir hafta sonu kendilerini Adıyaman’daki Şanlıurfa’da ki sporsever gençlere bir konferans vermesi için davet edeceğiz. Bunun hazırlığını yapacağız. Bölgedeki sporla ilgili gençlerin Metin müdürümün birikiminden tecrübelerinden istifade etmelerini inşallah sağlayacağız.''
Ziyarette GAP gazeteciler birliği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Kılıç, Genel başkan danışmanı Yılmaz Çoban ve İşadamı Mehmet Ünsal’da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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