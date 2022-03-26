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Üniversitede “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” gerçekleştirildi

İHA

Üniversitede “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” gerçekleştirildi.
“Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türk Felsefe Derneği’nin katkılarıyla, 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Panelin oturum başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar yaparken; panelde konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk İslam Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir yer aldı.
Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, “İhtiyaçlarla Yücelme Birliği: Aile ve Mutluluk” başlıklı konuşmasında sevgi, saygı, adalet kavramları üzerinden aileye değindi.
Prof. Dr. Mehmet Vural, “Çağdaş Batı Muhafazakarlığı ile İslam Toplumlarında Aileye Bakışın Karşılaştırılması” başlıklı sunumunda muhafazakar Batı toplumu ile İslam toplumlarının aile anlayışının benzer yönlerine vurgu yaptı ve İslam toplumunun aile bağlarının daha derin olması dolayısıyla muhafazakâr Batı toplumundan ayrıldığına işaret etti.
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, “Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile” başlıklı sunumunda okullarda verilen eğitimin ailede verilen eğitimle desteklenmesi gerektiğini; bir çocuğun ailesinin değer yargıları ve eğitim anlayışıyla örtüşen bir kurumda eğitim aldığında mutlu olabileceğini aktardı. Doç. Dr. Necati Demir ise gelenekle değişimin birbirini destekleyebileceğine ve zıtlıklardan uyum yakalanabileceğine işaret etti.
Demir, düşünmenin her alanda olduğu gibi aile konusunda da son derece önemli olduğunu belirtti.
Panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in konuşmacılara hediye takdim etmesiyle sona erdi.

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