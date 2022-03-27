Kilis’te söyleyişi gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Akademide Kadın ve Anne Olmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

“Kilis Valiliği Kadına Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” çerçevesinde 7 Aralık Üniversitende “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirildi. "Akademide Kadın ve Anne Olmak" başlıklı söyleşisinde Duygu Altınoluk, Türkiye’de akademide kadınların durumuna, sayısına ve yaşadıkları sorunlara değinerek çözüm önerilerini dile getirdi. Söyleşi soru cevap ve çiçek takdimi bölümünden sonra sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.