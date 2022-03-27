Kilis Belediyespor: 5 - Elbeylspor: 0

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Elbeylispor’u 50 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor’un ilk yarıda gollünü 13 dakikada Eyüp Ataş kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor’un gollerini dakika 59,61, 73 Özgür Dükme, 90 dakikada Mehmet Ali Şimşek’in golü ile Kilis Belediyespor, Elbeylispor’u 50 net bir skorla yendi.
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