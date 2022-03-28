Küçükoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Murat Küçükoğlu’na Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Kilis ve ilçelerinde görev yapan muhtarların ziyaretleri sürüyor.

Mart ayı içerisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu’nun yeni görevine başlaması nedeniyle Başka Kilis Valisi Recep Soytürk olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçesindeki muhtarlar ile vatandaşlar, Genel Sekreter Küçükoğlu’na hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Genel Sekreter Küçükoğlu, Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunanlara teşekkür ederek, inşallah arkadaşlarımızdan aldığımız hizmet bayrağını, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için gecen gündüz demeden çalışacağını söyledi.

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