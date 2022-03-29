Üniversitede Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi

İHA

Üniversitede Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi.
Kütüphane Haftası çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açılış programına, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un kurdele kesimiyle başlayan tören, Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan “Kütüphanemiz” temalı fotoğraf sergisiyle devam etti. Törende fotoğraf sergisine katkı sağlayan öğrencilere Rektör Karacoşkun tarafından hediyeler verildi. Rektör Karacoşkun, açılış programında yaptığı konuşmada, kitabın en iyi dost olduğunu ifade ederek, kitaplarla dost olan bireylerin doğru, hakiki ve iyi bir dosta sahip olduklarını belirtti. Kütüphane Haftası Açılış Töreni, kokteylin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te “Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik” konferansı
YEREL HABERLER Kilis'te “Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik” konferansı
Kilis’te Kütüphane Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kilis’te Kütüphane Haftası etkinlikleri
Küçükoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Küçükoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Kilis Belediyespor: 5 - Elbeylspor: 0
YEREL HABERLER Kilis Belediyespor: 5 - Elbeylspor: 0
Kilis’te söyleyişi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kilis’te söyleyişi gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.