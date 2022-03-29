Kilis'te “Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik” konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Efe’nin konuşmacı olduğu “Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik” başlıklı konferans Üniversitemiz MühendislikMimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. İbrahim Efe, uluslararası hukukta; göç olgusunun politik, felsefi ve dini zeminlerine ilişkin bilgiler verdikten sonra göç, göçmenlik, mülteci, sığınmacı gibi göç literatüründe çok sık kullanılan kelimelere tanımlar getirdi.

Göçün medya kısmına değinen Efe, ulusdevletlerin, AB’nin ve Türkiye’nin göç politikaları hakkında bilgiler verdi. Efe, Suriye krizi ve RusyaUkrayna Savaşı’ndan dolayı gerçekleşen göç hareketlerine vurgular yaptı. Güncel verileri sunan Efe, yürütücüsü olacağı “Kilis 7 Aralık Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Akademik Entegrasyon Süreçlerinin Analizi” projesi hakkında da bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Halil Aldemir de konferans sonunda uluslararası hukuk, göç ve uluslararası öğrencilerimizle ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Konferans sorucevap kısmının ardından sona erdi.

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