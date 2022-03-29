Kilis’te sahteciye suçüstü

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Kilis'te resmi belge ile evraklarda sahtecilik yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Yabancı uyruklu İ.M'nin sahte evrak düzenlediği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. İ.M’nin ikametinde yapılan aramada, 1 renkli yazıcı, 1 mor ışık cihazı, 3 estampa, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kağıt ebatlama ve kesim makinesi,1 sıcak kimlik kaplama makinesi, 5 rulo filigram etiketi, 68 rulodan kesilmiş filigram etiketi, 248 Arapça ibareli mühür, 3 Arapça tarih numaratörü, sahte olduğu değerlendirilen 2 Suriye kimliği, sahte olduğu değerlendirilen 1 Suriye sürücü belgesi, 6 Arapça ibareli mühürlü vaziyette sahte olduğu değerlendirilen evrak, Suriye'ye ait 203 pul, Suriye'ye ait 13 pasaport, Suriye'ye ait 5 boş pasaport, Suriye'ye ait 105 boş aile cüzdanı ele geçirildi. Şüpheli İ.M. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

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