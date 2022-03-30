Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 2 adreste yapılan aramalarda, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, geçişlerini organize ettiği iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-30 09:17:58



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