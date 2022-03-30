Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi ile Atatürk Mahallesinde 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin illegal yollara Suriye’den Türkiye’ye geldiği bildirildi. Bu kişileri ikametinde saklayan yabancı uyruklu M.A., S.B., D.M. ile A.B. gözaltına alındı. 7 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. 4 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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