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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te ev yangını

İHA

Kilis’te ev yangını

Kilis’te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Luey Cisri’nin ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi Denk Sokak'taki evde kimse olmadığı sırada elektrik kontağından çıkan yangın eve sardı. Komşuların itfaiye ve polis ekibine haber vermesi üzerine İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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