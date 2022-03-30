Kilis’te “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyunu sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Kent Konseyi tarafından organize edilen “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyunu sergidendi.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde tiyatro “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyununa Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, ile davetliler katıldı Salonu dolduranlar duygusal anlar yaşarken, oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.