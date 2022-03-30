Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

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Kilis’te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangınla mücadelede görev alan diğer personellere yönelik Orman Yangınlarında, kriminal inceleme, bulguların toplanması, olay yeri inceleme esasları ve adli soruşturma konuları ile alakalı eğitim verildi.

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