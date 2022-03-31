Kamyonette 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, polisin `dur´ ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan sürücünün kamyonetinde 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan kamyoneti durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polisler de peşine düştü. Ekipler kamyoneti Uzunlu köyü yakınlarında durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında yurda kaçak yollarla sokulmuş 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsü M.C.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-31 11:52:23
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