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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te kadın çiftçiler kekik ile tanıştırılıyor

İHA

Kilis’te kadın çiftçiler kekik ile tanıştırılıyor

Kilis’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile kadın çiftçilere kekik bitkisinin üretimi, bakımı, hasadı gibi konularda bilgi verildi
Kilis'te Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı çerçevesinde 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere kabul edilen Kilis Kekik İle Tanışıyor Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan projenin tanıtım toplantısında konuşan proje koordinatörü Züleyha Pamukoğlu, Kilis’te Kekik bitkisini, toplumun temel taşı olan bayan çiftçilere tanıtmak, bu konuda hem eğitim verdiklerini ifade ederek, “ Hem de uygulamalı olarak yetiştiriciliğini öğretmenin yanı sıra, Kekik bitkisinin bir çok iklim ve toprak koşullarında yetişen, fazla bakım ve gübreleme gerektirmeyen ve piyasası oldukça yüksek tıbbi ve aromatik bitkidir. Bu eğitimi aldıktan sonra yetiştiricilik yapacak olan bayan çiftçilerimizin gelir seviyesinin artırmak, ilerleyen zamanda bölgeye bir yenilik kazandıracak alternatif gelir kaynaklarını oluşturarak, tıbbi ve aromatik bitki ile ilgili sanayinin gelişmesine de yardımcı olmanın hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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