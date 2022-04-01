Rektör Karacoşkun’un Ramazan ayı kutlama mesajı yayımladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kardeşlik ve muhabbet bağlarının kuvvetlendiği, cömertliğin ve yardımseverliğin kalplerde yeşerdiği, maneviyatın, birlik ve beraberliğin asıl manasını bulduğu bir zaman dilimi olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin huzur ve memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Karacoşkun, ''İnsani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü şekilde toplumsal hayata yansıdığı, sevgi ve nimetleri paylaşmanın zirveye çıktığı Ramazan ayının toplumsal huzurumuzun ve birlikteliğimizin pekişmesine vesile olmasını, İslam âlemine ve insanlığa itidal, huzur ve barış getirmesini, Cenabı Allah'ın bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramına kavuşturmasını temenni ediyorum” ifadesine ver verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.