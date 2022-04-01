Kaçak kazıda bulduğu mezar steli ile yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, kaçak kazı yaparken jandarmanın yakaladığı S.Ç.'nin bulduğu, Roma dönemine ait mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamburalı köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kazı yapan Ş.C.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ş.C.'nin kazılarda çıkardığı belirlenen, Roma dönemine ait mezar steline de el koyuldu. Mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ş.C. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-04-01 15:39:27



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