Kilis’te kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı

Kilis’te jandarma, bir kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine Merkez ilçeye bağlı Tamburalı köyünde Ş.C. isimli şahıs tarafından kaçak kazı yaptığı esnada Roma dönemine ait mezar steli ile birlikte suçüstü yakalandı. . Olayla ilgili S.Ç. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.