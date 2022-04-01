Ramazan öncesi gıda denetimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Ramazan ayı öncesi unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerleri ile gıda toptan satış yerleri başta olmak üzere gıda işyerlerinde denetim yaptı.

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerleri ile gıda toptan satış yerleri başta olmak üzere gıda işyerlerinin denetimlerine ağırlık verilerek, tüm ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı incelemeye alındı.

Denetim ekipleri, Özellikle “ramazan paketi” olarak anılan, muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri ve ürünlerin gramajları kontrol edildi.

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