Zabıtadan Ramazan denetimi

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentteki fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların kaliteli gıda ürünleri alması için etiket ile hijyen denetimlerini başladı. Kentte bulunan fırınları denetleyen Zabıta personeli, fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi yapılırken, denetimlerde bir çok işletmenin hijyen ve üretim kaidelerine uyduğu belirlenirken, uymayanlara ihtar verildi.

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