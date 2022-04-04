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Jandarma 1 ayda 27 faili meçhul suç aydınlatıldı 27 ayrı suçla ilgili 51 kişi gözaltına alındı

İHA

Jandarma 1 ayda 27 faili meçhul suç aydınlatıldı 27 ayrı suçla ilgili 51 kişi gözaltına alındı

Kilis’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) son 1 ay içerisinde 27 faili meçhul suçu aydınlatarak 51 kişiyi gözaltına aldı.
JASAT ekipleri, 27 faili meçhul, Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, silahla yağma, yol kesmek suretiyle silahla yağma, enerji ve nakil kablo hırsızlığı, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, bağ evinden hırsızlık, PKK terör örgüte üye olma suçları aydınlatırken bu olaylara karışan 51 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şüpheli şahıslardan 11’i adli makamlar tarafından tutuklandı. 30 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, göçmen kaçakçılığı yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, silahlı terör örgütüne üye olma aranan 31 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan haklarında 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 kişi, adli makamlarca tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı. Adli suçlara karışan ve hakkında UYAP yakalama emri bulunan toplamda 29 şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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