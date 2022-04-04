Kilis’te ön 2 ayağı olmayan kuzu dünyaya geldi

Kilis’te 2 ön ayağı olmayan kuzu dünyaya gelirken, görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hayvancılıkla uğraşan yabancı uyruklu Raşid El Ceruh'un (26), koyunlarından bir tanesi ön 2 ayağı olmayan kuzu dünyaya getirdi. Koyunun doğumuna yardımcı olan, Raşid El Ceruh, kuzuyu biberonla besliyor.

Ceruh, dün sabah 06.45’te hayvanlara bakarken bir koyununun doğum yaptığını gördüğünü, hemen yardım ederek, doğumun gerçekleştirdiğini, doğan kuzunun 2 ayağının olmadığını söyledi.

Raşid El Ceruh, Kuzuyu süt ile beslediğini ifade ederek, “Biberonla besliyorum, zaman zaman kuzuyu tutarak annesinden süt içmesini sağlıyorum. Çocukluktan beri hayvancılık ile uğraşıyorum. Bizim mesleğimiz, ilk kez söyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kilis’te de 10 yıldır, hayvancılıkla uğraşıyorum. İsteyene de satmam, bunu besleyeceğim” diye konuştu.

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