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Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri başladı

İHA

Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri başladı

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.
Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurt, 10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi ile kurulan ve vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatının, devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek, her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye saldıran her türlü şer odaklarının dimdik karşısında durmayı her zaman devam edeceğini belirtti.Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerini tanıtan kısa bir tanıtım videosu hazırladıklarını vurgulayan Kurt, etkinlik takvimi ile ilgili ise şu bilgileri verdi:
''Kızılay'ın kan bağış kampanyasına personellerimizle katılım sağladık. Bugün itibariyle de şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. 8 Nisan Cuma günü sabah 09:00’da şehitliği ziyaret ederek akabinde 11:30’da Kayabaş Cami’nde ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz için Mevlit Programı düzenleyeceğiz. Aynı gün akşam 19:00’da Polisevinde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile iftar yemeğinde bir araya geleceğiz. Cumhuriyet Meydanında 10 Nisan günü saat 10:00’da Çelenk Sunma Töreninin ardından saat 13:00’da vatandaşlarımıza hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapmak ve kullandığımız ekipmanları tanıtmak amacıyla Stant kuracağız. Aynı günün akşamına da Karataş bölgesinde bulunan Ferahiye ve Bilal Habeş Camilerinde Teravih Namazı çıkışı lokma tatlı ikramında bulunarak programlarımızı sonlandıracağız.''
Kurt, ''Devletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Basınımızın güzide temsilcileri olarak davetimize icabet ederek geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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