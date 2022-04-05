Jandarmadan “Yerel Destek Ekipleri” kuruldu

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan “Yerel Destek Ekipleri” kuruldu.

Kilis’te yaşanabilecek afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini arttırmak amacıyla İl Afet Müdahale Planını güçlendirilerek, “Yerel Destek Ekipleri” kuruldu. Afet sonrası kamusal alanların saha düzenleme destek çalışmaları, afetzedelerin eşyalarının taşınması, çadır ve konteynerlerin kurulması ile kaldırılması, yardımların depolanması işleri gibi görevleri almak üzere Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 4 ilçemizde güvenlik korucularından ve rütbeli personellerden oluşan “Korucu Yerel Destek Ekipleri” kuruldu. Jandarma personeline Afet esnasında yapılacaklar uygulamalı olarak AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi.

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