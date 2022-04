Milletvekili Dülger’in Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu mesajı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 177 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle, dünyanın en yüksek güvenlik risklerini barındıran güzel vatanda, dünyanın en güzel bayrağının altında ve dünyanın en yüksek karakterli milletinin hizmetinde çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini belirtti.

Dülger, “Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır. Mesai mefhumu tanımadan, tüm gücüyle ve kapasitesi ile suçlunun peşine kelepçeyle, yardım isteyen vatandaşlarımızın gencinden yaşlısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti; medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 177 yıldır ışıldayan bu yıldızda, verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Kilis halkımıza teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” ifadesini ver verdi.

