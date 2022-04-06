Milletvekili Dülger’in Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, 177 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle, dünyanın en yüksek güvenlik risklerini barındıran güzel vatanda, dünyanın en güzel bayrağının altında ve dünyanın en yüksek karakterli milletinin hizmetinde çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini belirtti.
Dülger, “Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır. Mesai mefhumu tanımadan, tüm gücüyle ve kapasitesi ile suçlunun peşine kelepçeyle, yardım isteyen vatandaşlarımızın gencinden yaşlısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti; medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 177 yıldır ışıldayan bu yıldızda, verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Kilis halkımıza teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” ifadesini ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret
7 Aralık Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER 7 Aralık Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te ...
Jandarmadan “Yerel Destek Ekipleri” kuruldu
YEREL HABERLER Jandarmadan “Yerel Destek Ekipleri” kuruldu
Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü ...
Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi
YEREL HABERLER Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi
Kilis’te ön 2 ayağı olmayan kuzu dünyaya geldi
YEREL HABERLER Kilis’te ön 2 ayağı olmayan kuzu dünyaya geldi
Jandarma 1 ayda 27 faili meçhul suç aydınlatıldı 27 ayrı suçla ilgili 51 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Jandarma 1 ayda 27 faili meçhul suç aydınlatıldı 27 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.