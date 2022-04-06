Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi.

Ebeveynler daha mutlu çocuklar için MomTalks'ta buluşacak

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun'u Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü vesilesiyle, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan programa davet etti.

Rektör Karacoşkun, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılının hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.