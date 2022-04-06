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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeğenini tabancayla vurarak öldürdü

İHA

Yeğenini tabancayla vurarak öldürdü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde aralarında kavga çıkan yeğenini tabancayla vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.
Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. ile kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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