Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi.

Kilis'te İş ve Meslek Danışmanı Eda Dağtekin tarafından verilen eğitimde öğrenciler kendini tanıma, iş arama kanalları, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili konusunda bilgilendirildiler. İki gün süren eğitim boyunca grup çalışmaları yapıldı.

Eğitim sonunda Kilis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Erdinç Çamlı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Sünbül öğrencilerle görüştü ve onlara sertifikalarını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.