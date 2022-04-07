Başkan Ramazan, yeni yapılan parkları inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, İhaleleri yapılıp yapımına devam edilen 10 parkın Kilis’e ayrı bir hava katacağını ifade ederek, “Yeşil alan ve parklarımızın çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. En önemli mirasın yaşanabilir bir çevre olduğunun farkında olarak, daha yeşil bir Kilis için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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