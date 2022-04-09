Kilis’te alt yapı yatırımları tam gaz sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te alt yapı yatırımları tam gaz sürüyor

İHA

Kilis’te alt yapı yatırımları tam gaz sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Ramazan, Gelecek 50 yıl için şehrin alt yapı ihtiyacını karşılayacak olan projeler ile belediyenin kaynaklarından tek bir kuruş dahi harcanmadan, tamamı hibelerle yapıldığını söyledi.
Başkan Ramazan, 500 bin nüfusa göre alt yapının değiştirildiğini ifade ederek, “Kilis’in 1970’li ve 1980’li yıllarda yapılmış olan şehir kanalizasyon sisteminin ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Gelecek 50 yıl için şehrimizin alt yapı ihtiyacını karşılayacak olan projelerimiz belediyemiz kaynaklarından tek bir kuruş dahi harcanmadan, tamamı almış olduğumuz hibelerle yapılıyor. . 1980’li yıllarda, 70 bin nüfusuna göre yapılmış olan mevcut şehir kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi, artan nüfusla beraber bugün yaklaşık 206 bin nüfus var. Çok fazla baskıya maruz kalmakta ve mevcut hat bu yükü ne yazık ki kaldıramamaktadır. Şehrimizde yağmur yağdığında teraslardaki ve avlulu evlerdeki avludaki sular kanalizasyon sistemine girmektedir. Yağmur sularının kanalizasyon sistemine girmesi nedeniyle özellikle yağışın yoğun olduğu kış aylarında hatlar yeterli gelmemekte, düşük kotlu mahallelerde evleri kanalizasyon suları basmakta, vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. O dönemde kullanılan boru çapları 200’lük olarak imal edilmiş, bu sebeple günümüzde hem kapasite olarak yetersiz kalmış, hem de ekonomik ömrünü kaybetmiştir. Hat genelinde bazı noktalarda tıkanmalar ve çökmeler meydana gelmiştir. Bu problemlerin önüne geçilmesi için hayata geçirilen bu projelerde kullanılan yeni hatlar, demir donatılı beton büz boru olmakla beraber, minimum boru çapı 300’lük olmak üzere, farklı ebatlarda yer yer 1600’lük borular kullanılarak, şekilde FRIT II çerçevesinde 214 kilometre, MADAD fonu çerçevesinde 30 kilometre kanalizasyon hattı olarak projesi ile yeniledik. Kilis Belediyesi olarak gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak hibenin kullanımını ilk olarak sağlayan belediye olmayı şükürler olsun ki başardık. Bu girişimlerimiz sonucunda MADAD fonu çerçevesinde 10 milyon Euro, FRIT II (Türkiye’de ki mülteciler için mali yardım programı) çerçevesinde 25 milyon Euro hibe kaynağı memleketimize kazandırdık” dedi.
Ramazan, Vatandaşları sabırlı olmaya, yaz ayı ile birlikte asfaltlama çalışmalarının aralıksız yapılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit aileleri ile gazilere İftar
YEREL HABERLER Şehit aileleri ile gazilere İftar
Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ...
Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, hayvan barınağında incelemelerde ...
Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri
YEREL HABERLER Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' ...
Başkan Ramazan, yeni yapılan parkları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, yeni yapılan parkları inceledi
Başkan Ramazan, Sabah Pazarı Hanı Projesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, Sabah Pazarı Hanı Projesini inceledi
“İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi
AK Partililer gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partililer gençlerle bir araya geldi
Kilis’te başarılı polisler ödüllün derildi
YEREL HABERLER Kilis’te başarılı polisler ödüllün derildi
YÖK’den 7 Aralık Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER YÖK’den 7 Aralık Üniversitesine ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.