Kilis Halk oyunlarında Türkiye’ye 3’uncüsü oldu

Kilis Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Kilis ve bölgesinde birinci olarak, Türkiye finallerine katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kastamonu'da yapılan, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Yarışmalarda elde edilen başarı nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerini Okul Müdürü Mehmet Uğur Keçik, “Bu başarının sahibi öğrencilerimize, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bu güne kadar destek olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

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