Kore Savaşı kahramanı Yüzbaşı Kamil Celkan mezarı başında anıldı

Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen ve Türkiye'nin ilk komandolarından olan emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, Kilis’teki mezarı başında anıldı.

11 Nisan 2020 tarihinde vefat eden Kore gazisi ve Harp Takdirnamesi sahibi emekli Piyade Komando Yüzbaşı Kamil Celkan'ın mezarı başında düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kamil Celkan'ın yurt dışında yaşayan ailesi katıldı.



Kamil Celkan kimdir?

Kamil Celkan, 1923 yılında Kilis'te dünyaya geldi. İlkokulu bitirmesinin ardından eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. Kabataş Erkek Lisesi 2. sınıfta okurken okullarına askerlik mesleğini tanıtmak için gelen subaylardan etkilenen Celkan, eğitim hayatına Kuleli Askeri Lisesi'nde devam etme kararı aldı. Kara Harp Okulu'nu dereceyle tamamlayan Celkan, kıta görevlerinin ardından Türkiye’nin ilk komando kursunu birincilikle bitirdi. Celkan, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel olarak seçilen grup ile İngiltere’de 3 aylık gayrinizami harp eğitimi aldı. Celkan, Türkiye'nin Kore Savaşı'na birlik göndereceğini öğrenmesinin ardından gönüllü başvuruda bulundu. Aldığı eğitimler ve öğrendiği yabancı diller sayesinde Celkan, 1. Kore Türk Tugayı’nda yüzbaşı olarak göreve başladı. Kore’de gösterdiği başarı ve kahramanlıklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan'ın Kore Savaşı ile ilgili bir kitabı da bulunuyor. Merhum Orman Bakanı Nedim Ökmen’in kardeşi olan Celkan, 97 yaşındayken 11 Nisan 2020 tarihinde vefat etti.

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