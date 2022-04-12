Vali Soytürk ile Rektör Karacoşkun öğrenciler ile birlikte iftar açtı

Kilis Valisi Recep Soytürk ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite öğrencileri ile birlikt eiftarını açtı.

Vali Recep Soytürk ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi’nde bulunan yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi. İftar vaktinde gerçekleşen programa Soytürk ve Karacoşkun’a Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen ve Türkiye'nin ilk komandolarından olan merhum emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan’ın kızı Gül Celkan da katıldı

Vali Soytürk, Rektör Karacoşkun, Gül Celkan ve öğrenciler vaktin girmesi ile birlikte dualarla iftarını açtı. İftar sonrasında ise Vali Soytürk ve Rektör Karacoşkun, öğrencilerimizle bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.