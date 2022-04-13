Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı

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Kilis Valisi Recep Soytürk, TürkiyeSuriye sınırında incelemelerde bulunduktan sonra sınır karakolunda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

Vali Recep Soytürk, sınır karakolunda 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile birlikte TürkiyeSuriye sınır hattındaki Akçabağlar mevkiindeki ara hat yolundaki incelemelerinin ardından Süngütepe Hudut Karakolunda Mehmetçikle beraber iftar yaptı. Vali Soytürk, Suriye sınırında kaçakçılık ve yaşa dışı geçişlerle mücadele eden Mehmetçiği başarılarından dolayı tebrik etti.

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