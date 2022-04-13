Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı

Kilis Valiliği, dolandırıcıların valiliğin ismini kullanarak iş adamları ile hayır severlerden para istediğini belirterek, bu tür insanlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı art niyetli şahıslar tarafından, Valiliğimiz adına çeşitli işyerlerini ve hayırsever işadamlarımızı arayarak, para yardımı talep edilmek suretiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu ve benzeri bir durum ile karşılaşılması halinde, polis 155, jandarma 156 ya da Valiliğimize ait (0348 8131012) veya Özel Kalem Müdürlüğümüze ait 0505 218 28 55 numaraları ile irtibat kurarak bilgi paylaşılmasını önemle rica ederiz” ifadesine ver verildi.

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