Bekçilere kuru sıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı

Kilis'te, çarşı ve mahalle bekçisi 2 kişiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri H.Y. ve M.E. ile birlikte Osman Gazi Mahallesi'nde şase numarası olmayan motosikletlerin sorgusunu yaptı. Motosikletlerinin otoparka çekileceğini öğrenen H.K., kurusıkı tabancayla bekçi H.Y. ve M.E'ye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, etkisiz hale getirilen H.K’nin üst aramasında ve ikametinde 2 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 2 kesici alet ve şase numaraları okunamayan 3 motosiklet ele geçirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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