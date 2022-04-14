Kilis’te parklar yaza hazırlanıyor

Kilis Belediyesi tarafından kentteki parklar, yaz aylarına hazırlanırken oyun guruplarının tamirleri yapıldı.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis’in en büyük mesire alanıları ile parkları elden geçiriyor. Yaz aylarında büyük rağbet gören park ve mesire alanlarındaki oyuncak grubunun bakımını ve tamiratını tamamladı. Belediye yetkilileri, vatandaşların oyun guruplarını daha dikkatli kullanmalarını, oyun gruplarına ve banklara zarar verenleri 153 Zabıta telefonuna veya en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi.

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